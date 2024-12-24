МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Киев получил первый миллиард долларов за счет замороженных активов РФ

Вашингтон намерен передать 20 миллиардов долларов.
Сергей Лебедев 2024-12-24 19:29:23
© Фото: Valerie Plesch, dpa Globallookpress

Киевский режим получил от Соединенных Штатов первый миллиард долларов за счет доходов от замороженных активов России. Об этом сегодня заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Это первый транш из запланированных 20 миллиардов долларов», - отметил он.

Напомним, две недели назад в Министерстве финансов США сообщили, что Украине выделили кредит на сумму 20 миллиардов долларов. Он будет погашаться за счет доходов от российских замороженных активов. Отмечается, что средства передадут в рамках инициативы «Большой семерки» о поставке киевскому режиму 50 миллиардов долларов.

Соглашение о передаче денег было достигнуто странами G7 в июне этого года. Тогда премьер-министр Италии Джорджа Мелони уточнила, что речь идет не о конфискации активов, а о процентах, которые они наращивают со временем. 

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен выразил уверенность, что средства обеспечат Украине финансовую поддержку на некоторое время в следующем году.

#Россия #Украина #сша #Киев #помощь #деньги #активы #доллары #замороженные активы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 