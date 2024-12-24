Киев получил первый миллиард долларов за счет замороженных активов РФ

Киевский режим получил от Соединенных Штатов первый миллиард долларов за счет доходов от замороженных активов России. Об этом сегодня заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Это первый транш из запланированных 20 миллиардов долларов», - отметил он.

Напомним, две недели назад в Министерстве финансов США сообщили, что Украине выделили кредит на сумму 20 миллиардов долларов. Он будет погашаться за счет доходов от российских замороженных активов. Отмечается, что средства передадут в рамках инициативы «Большой семерки» о поставке киевскому режиму 50 миллиардов долларов.

Соглашение о передаче денег было достигнуто странами G7 в июне этого года. Тогда премьер-министр Италии Джорджа Мелони уточнила, что речь идет не о конфискации активов, а о процентах, которые они наращивают со временем.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен выразил уверенность, что средства обеспечат Украине финансовую поддержку на некоторое время в следующем году.