Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами при отказе от доллара

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС введением 100%-ых пошлин, если те предпочтут доллару альтернативную валюту. Об этом республиканец написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Мы требуем от этих стран обязательства, что они не будут ни создавать новую валюту БРИКС, ни поддерживать какую-либо другую валюту, которая заменила бы могущественный доллар США, в противном случае они столкнутся со 100%-ми тарифами», - предупредил он.

Также Трамп намерен ограничить торговлю с США для этих стран, в случае, если они продолжат курс отказа от доллара в качестве расчетной валюты.

«Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле, и любая страна, которая попытается это сделать, должна помахать Америке ручкой», - написал Трамп.

Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что единую валюту БРИКС теоретически возможно создать. Однако на данный момент нужно наладить финансовые расчеты и логистику.

Глава государства также указал, что, по предварительным оценкам, средний рост экономик БРИКС в 2024-2025 годах составит 3,8%. А при увеличении мирового ВВП - 3,2-3,3%.

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заявил, что БРИКС является будущим мировой экономики. По его мнению, в объединение приходит больше сильных государств, пока Запад становится все более изолированным.

В настоящий момент в состав БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. Также в объединение входят страны-партнеры - это Алжир, Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Турция, Уганда, Узбекистан.