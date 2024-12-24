В США принят рекордный оборонный бюджет. Сумма почти $900 млрд, что чуть ли не на треть больше, чем четыре года назад. В частности, деньги выделяются на новейшую межконтинентальную баллистическую ракету. Внушительная сумма пойдет и на сдерживание стратегического противника Штатов - Китая. В документе отражены и риски для Белого дома в случае победы России в украинском конфликте.

Тем временем, Владимиру Зеленскому может грозить уголовное преследование за попытку дать взятку премьер-министру Словакии Роберту Фицо.

В юридической практике распространена точка зрения, что лучшая защита - это нападение. И призыв Зеленского к правоохранительным органам Словакии расследовать, что стояло за скидкой для нее на российский газ - в ответ на визит в Москву премьера Роберта Фицо - вполне укладывается в это русло. Расчет Зеленского прост - отвести от себя подозрение в ответ на обвинения Фицо в попытке дачи ему взятки в рекордном объеме - €500 млрд из замороженных российских активов. То есть средств, которые априори ему не принадлежат. Они хранятся в Брюсселе и Соединенных Штатах.

Сегодня председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук использовал против Зеленского его же собственное оружие. Написал на него заявление в прокуратуру Бельгии.

«Понятно, что необходимо начинать расследование этого эпизода. Понятно, что Бельгия может считать, что у Зеленского есть иммунитет. Бельгия может пока не начинать активных действий, но рано или поздно, после того, как он оставит свою должность, ему придется ответить за свои действия. Тем более, что Бельгия в 2008 году ратифицировала конвенцию ООН по борьбе с коррупцией. То есть грамотно составленное заявление имеет перспективы реального привлечения Зеленского к уголовной ответственности», - рассказал Народный депутат Украины 5, 6 и 7 созывов Владимир Олейник.

Выбор прокуратуры Бельгии объясняется прежде всего подсудностью инкриминируемому Зеленскому преступлению. Попытка дачи взятки должностному лицу имела место на саммите ЕС в Брюсселе. Кроме этого, Медведчук называет коррупцию идеологией режима Зеленского.

По данным «Украинской социологической платформы», которые приводит председатель совета движения «Другая Украина», доля тех, кто считает, что за последние два года масштаб коррупции в стране только вырос - составляет 90%. Больше 70% назвали самыми коррумпированными судебную систему и территориальные центры комплектования, которые отвечают за ежедневное пополнение фронта новыми силами.

«Сегодня граждане Украины в положении рабов, у которых коррупционеры отняли все - права, веру, родной язык, право покинуть страну и право жить. За каждый вздох нужно платить коррупционерам - в ТЦК, чтобы не забрали в ВСУ, а в ВСУ, чтобы не отправили на фронт. Но рыба гниет с головы», - заявил Медведчук.

Медведчук иронизирует, говоря и о неподкупности европейских чиновников, которые вроде Олафа Шольца приезжали в Киев с чемоданами, содержимое которых так и осталось загадкой. Все ждут инаугурации Дональда Трампа, с приходом которого в Белый дом, как ожидается, могут начаться переговоры по мирному урегулирования, от которых Киев до сих пор уклонялся.

«Как неоднократно говорил президент Путин, мы сохраняем открытость для решения наших проблем посредством переговоров. Но поскольку пока никаких подвижек с точки зрения готовности Украины нет, мы продолжаем нашу операцию. Мы видим динамику, динамика говорит сама за себя. Идем вперед», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

А Washington Post пишет, что новым поводом для обвинений Украины в коррупции стали неисправные минометные снаряды. По словам представителей движения «Другая Украина» Зеленского страшит не только прекращение военной помощи США, но и проверка расходования его офисом бюджетных средств.

«И понятно, что он боится этого аудита, потому что на сегодняшний день все источники говорят, что Зеленский - это самый коррумпированный президент за всю историю Украины», - объяснил Олейник.

Накануне президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на следующий год. Как следует из сообщения на сайте Белого дома, вопреки позиции действующего президента, оттуда исчезла статья расходов на операции по смену пола для детей военнослужащих за счет американских налогоплательщиков. Кроме этого, там прописан запрет на сотрудничество с Россией по добыче полезных ископаемых и обмен информацией по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, из которых США, как известно вышли. $35 млрд заложены на модернизацию американского атомного оружия - производство новейшей межконтинентальной ракеты, которая должна прийти на смену Minuteman.

«Кроме того, разрабатывается атомная подводная лодка "Коламбия". Ее главная особенность состоит в том, что она имеет неперегружаемый атомный реактор. В перспективе в ней будут использоваться новые ракеты. В любом случае, это попытка вырваться вперед в гонке стратегических ядерных вооружений», - отметил директор музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.

По сравнению с предыдущим годом, расходы на оборону и безопасность в США вырастут еще на $9 млрд. Американский военный бюджет остается крупнейшим в мире. По данным Стокгольмского института проблем исследований мира за прошлый год, США потратили на обеспечение своей военной мощи в четыре раза больше, чем Китай и в девять раз больше, чем Россия.