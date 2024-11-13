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Пленный рассказал о коррупционной схеме украинской полиции и ТЦК

По словам Алексея Поколтилова, полиция Одессы получает деньги за доставку людей в ТЦК.
2024-11-13 11:24:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пленный украинец Алексей Покотилов рассказал о том, как одесская полиция получает деньги от ТЦК за поимку людей на улице и доставку их в территориальные центры комплектования. Видео беседы предоставило Минобороны России.

Алексей сообщил, что его задержала полиция Одессы, когда он вышел из дома в магазин, без паспорта, в тапочках и шортах. 

«Когда меня привезли в ТЦК, открылась дверь, и сотрудник говорит: "ты мне больше бомжей не привози, за это денег больше получать не будешь", это то, что я услышал. Я так понимаю, что есть часть полиции, которая работает под какие-то деньги», - сообщил Покотилов.

При этом обучение в ВСУ по пятибалльной системе он оценил на один балл. Также он добавил, что его подразделение было укомплектовано людьми старше 50 лет.

Поначалу это казалось логичным, потому что батальон должен был находиться на границе с Белоруссией. Но в итоге пришла команда отобрать из батальона 17 человек и отправить их в Курскую область. Там Алексей Покотилов и попал в российский плен.

Ранее пленный украинец заявил, что представители ТЦК ловят на улице людей как собак.
 
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #одесса #коррупция #пленный #тцк #Алексей Покотилов
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