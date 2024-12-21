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Фицо: Зеленский предлагал 500 млн евро за поддержку членства в НАТО

Премьер-министр Словакии сказал, что Владимир Зеленский предлагал 500 млн евро из российских активов за поддержку членства Киева в НАТО.
Таисия Кваша 2024-12-21 00:51:37
© Фото: IMAGO Ton Molina Globallookpress

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что на саммите ЕС в Брюсселе лидер киевского режима Владимир Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро, взятые из российских активов, за поддержку членства Украины в НАТО.

«Я, естественно, ответил ему: никогда», - ответил он.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо пригрозил Владимиру Зеленскому серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит газа, который принадлежит Братиславе. Он отметил, что Словакия оказывает Украине помощь и рассчитывает на ту же поддержку.

#в стране и мире #Владимир Зеленский #Саммит ЕС #Роберт Фицо #словакия #членство украины в нато
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