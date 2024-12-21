Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что на саммите ЕС в Брюсселе лидер киевского режима Владимир Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро, взятые из российских активов, за поддержку членства Украины в НАТО.

«Я, естественно, ответил ему: никогда», - ответил он.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо пригрозил Владимиру Зеленскому серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит газа, который принадлежит Братиславе. Он отметил, что Словакия оказывает Украине помощь и рассчитывает на ту же поддержку.