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Медведчук попросил Бельгию расследовать попытку подкупа Зеленским Фицо

Виктор Медведчук заявил, что попытка Владимира Зеленского подкупить главу правительства Словакии Роберта Фицо является преступлением, которое имеет международное значение.
Ян Брацкий 2024-12-24 15:38:14
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Глава движения «Другая Украина», бывший лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук подал заявление в Федеральную прокуратуру Бельгии после попытки Владимира Зеленского подкупить премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

«Мы приняли решение обратиться в Федеральную прокуратуру Королевства Бельгии с целью организовать уголовное преследование за совершение тяжкого преступления Зеленским по факту коррупции», - говорится в документе, опубликованном на сайте движения.

В своем заявлении Медведчук подчеркнул, что «преступление Зеленского имеет международное значение и подлежит расследованию».

Ранее Владимир Зеленский признался, что пытался подкупить Роберта Фицо во время визита в Брюссель. В приватной беседе он предлагал главе словацкого кабмина €500 млн из российских активов. В обмен на эти деньги Зеленский рассчитывал на лояльность Фицо в вопросах отказа от российского газа и членства Украины в НАТО.

Комментируя данный инцидент, Роберт Фицо заявил, что отказался от денег и предупредил Зеленского, что при нем Словакия никогда не согласится на вступление Киева в Североатлантический альянс. Кроме того, Фицо пригрозил киевскому режиму серьезным конфликтом, если будет остановлен транзит газа для Словакии.

МИД Украины поспешил обвинить Роберта Фицо в предательстве интересов Европы и назвал энергетическую политику Словакии слабой, зависимой и недальновидной.

#НАТО #Зеленский #газ #Медведчук #Прокуратура #подкуп #Фицо
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