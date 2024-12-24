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Байден утвердил оборонный бюджет на 2025 год в размере $895,2 млрд

Документ предусматривает повышение зарплат военнослужащим и строительство семи новых кораблей.
Владимир Рубанов 2024-12-24 06:17:38
© Фото: Air Force Airman 1st Class Brieana Bolfing, defense.gov

Президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет на 2025 год в размере $895,2 млрд, сообщает пресс-служба Белого дома. Ранее бюджет согласовали обе палаты конгресса США.

Документ предусматривает усиление присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе, повышение зарплат военнослужащим, строительство семи новых кораблей и укрепление оборонной промышленности.

В тексте есть запрет на заключение договоров с правительством РФ или российским энергетическим сектором. Запрещается обмен информацией с РФ в рамках ДСНВ, за исключением случаев, когда министр обороны и госсекретарь уведомят законодателей о предоставлении Россией аналогичной информации.

Документ обязывает разведсообщество оценить риски для безопасности США в случае прекращения поставок оружия Киеву и успешного завершения спецоперации РФ.

Разведка должна подготовить доклад об обороноспособности Украины при изменении военной и экономической поддержки Вашингтона, а также если США сохранят или отменят решение об ударах тактическими ракетами ATACMS.

Оборонный бюджет США на 2024 финансовый год составлял $886,3 млрд. Это был рекордный объем военных расходов. В этом году размер бюджета выше.

Ранее сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сообщил, что США потратили $4,8 млн на украинских лидеров общественного мнения и инфлюенсеров. 

#Украина #сша #Оборона #Пентагон #Джо Байден #поставки оружия #расходы #Бюджет
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