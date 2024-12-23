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Козлов: объем грунта с мазутом может вырасти до 200 тыс. тонн

По словам главы Минприроды, сейчас из загрязненной зоны вывезли 14 тысяч тонн грунта.
Владимир Рубанов 2024-12-23 09:08:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Объем загрязненного мазутом грунта на черноморском побережье может вырасти до 200 тысяч тонн, заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в ходе совещания в Анапе.

По словам главы Минприроды, сейчас из загрязненной зоны вывезли 14 тысяч тонн грунта. Козлов также пообещал проверить, достаточно ли площадок для утилизации земли, испорченной топливом.

Зона загрязнения от Темрюкского района до Анапы превысила 50 километров. Группировка МЧС России патрулирует 70 км берега. На берегу работают спасатели и волонтеры, к уборке привлекли тяжелую технику.

Ранее в Минприроды заявляли, что шторм в Черном море начинает спадать и собирать мазут в районе аварии танкеров станет проще. Для этого выделено 10 кораблей и сорбирующие боны.

В районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть 239» с 14 моряками. Погиб один человек, остальных спасли. В море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

Власти Керчи ввели режим угрозы ЧС муниципального характера из-за разлива нефтепродуктов.

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