Второй танкер с топливом получил повреждение в Керченском проливе

Еще одно судно, «Волгонефть 239», получило повреждения в Керченском проливе. В настоящее время терпят крушение два судна с топливом и людьми на борту. Об этом сообщает МЧС России.

Уточняется, что сейчас на борту поврежденного танкера находятся 14 человек. Сотрудники экстренных служб по Республике Крым оказывают помощь в спасении моряков с тонущих танкеров.

Всего к операции по ликвидации происшествия и спасению людей задействовано более 50 человек и 11 единиц техники.

По обновленной информации МЧС России, танкер «Волгонефть 212» получил повреждения и сел на мель, а «Волгонефть 239» - лег в дрейф.