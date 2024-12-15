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Второй танкер с топливом получил повреждение в Керченском проливе

На борту находятся 14 человек, которых пытаются спасти.
Виктория Бокий 2024-12-15 13:27:16
© Фото: Mikhail Vasilev, Telegram © Видео: Mikhail Vasilev, Telegram

Еще одно судно, «Волгонефть 239», получило повреждения в Керченском проливе. В настоящее время терпят крушение два судна с топливом и людьми на борту. Об этом сообщает МЧС России.

Уточняется, что сейчас на борту поврежденного танкера находятся 14 человек. Сотрудники экстренных служб по Республике Крым оказывают помощь в спасении моряков с тонущих танкеров.

Всего к операции по ликвидации происшествия и спасению людей задействовано более 50 человек и 11 единиц техники.

По обновленной информации МЧС России, танкер «Волгонефть 212» получил повреждения и сел на мель, а «Волгонефть 239» - лег в дрейф.

#в стране и мире #танкер #Керченский пролив #МЧС России #судно #бедствие
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