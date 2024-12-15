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Один из моряков танкера «Волгонефть 212» погиб, 12 спасены

Судно получило повреждения и село на мель.
Владимир Рубанов 2024-12-15 14:47:20
© Фото: Telegram/allkrim

С танкера «Волгонефть 212» в Керченском проливе эвакуировали 13 моряков. Один из них погиб, сообщил 360.ru со ссылкой на МЧС России.

Ранее сообщалось, что в акватории Черного моря во время шторма терпят бедствие два судна. Танкер «Волгонефть 212» получил повреждения и сел на мель. Ранее сообщалось, что судно нагружено топливом.

На помощь направили вертолет Ми-8. Кроме того, из керченской бухты Камыш-Бурун к месту происшествия выдвинулся спасательный буксир «Меркурий».

Еще один танкер, «Волгонефть 239», тоже поврежден и лег в дрейф. Сообщалось, что на его борту находятся 14 человек.

Главное следственное управление СК возбудило два уголовных дела после крушения танкеров. 

#шторм #танкер #Керченский пролив #Азовское море #эвакуация #МЧС России #судно #бедствие
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