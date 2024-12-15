Один из моряков танкера «Волгонефть 212» погиб, 12 спасены

С танкера «Волгонефть 212» в Керченском проливе эвакуировали 13 моряков. Один из них погиб, сообщил 360.ru со ссылкой на МЧС России.

Ранее сообщалось, что в акватории Черного моря во время шторма терпят бедствие два судна. Танкер «Волгонефть 212» получил повреждения и сел на мель. Ранее сообщалось, что судно нагружено топливом.

На помощь направили вертолет Ми-8. Кроме того, из керченской бухты Камыш-Бурун к месту происшествия выдвинулся спасательный буксир «Меркурий».

Еще один танкер, «Волгонефть 239», тоже поврежден и лег в дрейф. Сообщалось, что на его борту находятся 14 человек.

Главное следственное управление СК возбудило два уголовных дела после крушения танкеров.