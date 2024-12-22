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В Керчи ввели режим ЧС из-за выброса мазута

Также введен режим угрозы ЧС муниципального характера в Ленинском районе Крыма.
Сергей Лебедев 2024-12-22 10:22:28
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Вчера в городе Керчь ввели режим ЧС муниципального характера. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко.

Причиной этого решения стал выброс мазута на побережье. Отмечается, что еще введен режим угрозы ЧС муниципального характера в Ленинском районе Крыма.

Напомним, вчера стало известно, что у мыса Змеиный и крепости Ени-Кале произошел выброс мазута. В очистке берега задействовали более 100 человек.

Ранее мазутом оказалось загрязнено побережье Кубани. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, на очистку потребуется не меньше месяца.

#Крым #ЧП #танкеры #режим #ЧС #мазут
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