Зона загрязнения мазутом в районе Анапы выросла до 50 км

Зона загрязнения, протянувшаяся от Темрюкского района до Анапы - увеличилась почти до 50 километров. Группировка МЧС России патрулирует 70 км берега в районе разлива нефтепродуктов. Но если утром группировка сил насчитывала две с половиной тысячи спасателей и волонтеров, то к вечеру их число выросло почти вдвое.

К сотням волонтеров и спасателей, которые сегодня трудятся подключается тяжелая техника. Тракторы срезают верхний слой песка вместе с мазутом, грузят в большие машины, которые вывозят топливо за пределы пляжа туда, где его можно будет утилизировать.

Волонтерские отряды под руководством опытных ветеринаров организовали пункты помощи птицам. Пернатых отмывают от мазута и дают им лекарства. Примерно 40 бакланов за этот день спасли и вывезли с Бугазской косы на побережье Анапы.

«Мы договорились с частью центров, которые будут заниматься реабилитацией птиц после того, как мы их отмоем от мазута. Наша задача как можно больше их локализовать и отмыть», - сообщил член общественного совета по особо охраняемым природным территориям Евгений Вятишко.

Так же около 10 дельфинов спасли за сегодня от разлива мазута в станице Благовещенской, для оказания помощи их доставили в Абрау-Дюрсо. К расчистке берега присоединились крупные промышленники региона. Отряды специалистов по борьбе с разливами нефтепродуктов на технике и при поддержке волонтеров расчистили более четырех тысяч квадратных метров берега.

Специалисты готовятся ко возможным изменениям погоды. При необходимости вдоль берега установят заграждающие валы из грунта. Но сейчас в приоритете расчистка территорий.

«Слой мазута составляет порядка 10 см под слоем песка. Условия, конечно, тяжелые. Все выполнено как слоеный пирог. Намыто песком сверху. Шторм не прекращается, что немного усложняет работу», - рассказал менеджер по аварийно-восстановительным работам Вадим Варисов.

Шквалистый ветер и волна могут поменять направление. Об этом говорят синоптики. Работа на берегу станет проще, но в этом скрыта и угроза о которой уже сейчас предупреждают экологи.

«Он будет распространяться на юг, он может дойти до Большого Утриша, дойти для пляжей кабардинки и опять же по спутниковым снимкам - может дойти и до Геленджика. Есть угроза выхода мазута на берега», - предупредил океанолог Филипп Сапожников.

За изменениями движения мазутных масс сегодня следит межведомственная группа наблюдателей.

«Мы все работаем в едином строю. Это мы с министерством обороны то же самое проговорили. У нас начинаются с завтрашнего дня вертолетные облеты на территории города Порту-Анапы, Тебрюгского муниципального образования. Вы видели сами, что установлены бомбовые заграждения. Поэтому все работаем в едином строю», - сообщил министр ГО и ЧС по Краснодарскому краю Сергей Штриков.

Спутники показали в море движение большого темного пятна, вскоре воздушная разведка должна подтвердить или опровергнуть информацию. реальную угрозу морские специалисты смогут оценить лишь когда погода наладится. И только от погоды зависит, когда водолазы смогут обследовать затонувший танкер и уточнит объемы разлитого топлива. А пока за этот день объединенными силами удалось очистить порядка 12 километров побережья собрав почти 100 тонн отходов.

Ранее в МЧС сообщили, что на побережье Кубани собрали около 100 тонн разлитых нефтепродуктов. На береговой линии продолжают работать более 5000 человек.