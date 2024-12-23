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Наемники из Бразилии создали группу, чтобы воевать на стороне ВСУ

Иностранные военнослужащие, которые воюют за ВСУ, в социальных сетях делятся деталями службы, подготовке к ней и рассказывают о своем армейском прошлом.
Ирина Егорова 2024-12-23 04:38:41
© Фото: AntÃƒÂ�Nio Machado Keystone Press Agency Globallookpress

На стороне Киева воюют наемники из Бразилии - бывшие военные и полицейские - они создали группу Expeditionaries, чтобы вступить в ряды ВСУ.

О деталях своей службы, подготовке к ней и своем армейском прошлом иностранные наемники делятся в социальных сетях. Например, один из военнослужащих ранее служил в бразильской армейской авиации, другой - в элитном спецподразделении военной полиции.

Также один из наемников поделился фотографией с международных соревнований в Эстонии, где в качестве мишени используют изображение, предположительно, российского десантника. В социальных сетях иностранцы публикуют снимки с тренировок в США и фото с подготовки в рядах иностранного легиона во Франции, в составе которого один из наемников и отправился на Украину. Эти факты приводит РИА Новости.

Ранее против бразильского наемника Лукаша Рибейру ди Жезуса было возбуждено уголовное дело. Он подозревается в убийстве и пытках двух российских военных.

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность документирования преступлений, совершаемых иностранными наемниками и военнослужащими Украины, и необходимость привлечения их к ответственности.

Ранее пресс-секретарь российского лидера отметил, что на стороне киевского режима воюет много иностранных наемников. По словам директора ФСБ РФ Александра Бортникова, на данный момент за ВСУ выступают 13 европейских частных военных компаний и члены девяти иностранных прокси-формирований. Известно об около 800 наемниках из 35 стран. Среди них можно встретить граждан Великобритании, Польши, Швеции, США, Франции, Латинской Америки, Мексики, Молдавии.

#ВСУ #военнослужащие #Бразилия #Наемники #Иностранцы #группа
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