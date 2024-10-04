Коллективный Запад собрал в «Интернациональном легионе территориальной обороны Украины» 18 тысяч наемников из 85 стран. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

«Особенно широко представлены на Украине польские, французские и грузинские боевики», - сообщил он на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

В последнее время все чаще в так называемый легион вступают наемники из стран Латинской Америки, подчеркнул директор ФСБ. Подготовка боевиков ведется в полевых лагерях НАТО на территории Польши и Прибалтики.

В большинстве случаев вербовка иностранных боевиков ведется с позиции украинских заграничных учреждений, сказал Бортников. С его слов, постоянная переброска иностранных наемников говорит о нацеленности Запада на расширение интенсивности военных действий.

Наемники ВСУ отличаются особой жестокостью по отношению к мирным жителям, рассказали ранее в правоохранительных органах.