МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ФСБ: в «Интернациональном легионе» ВСУ собрали 18 тыс. боевиков

Наемники в рядах украинских националистов отличаются жестокостью, особенно по отношению к мирным жителям.
Ян Брацкий 2024-10-04 10:43:39
© Фото: Oliver Berg dpa Global Look Press

Коллективный Запад собрал в «Интернациональном легионе территориальной обороны Украины» 18 тысяч наемников из 85 стран. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

«Особенно широко представлены на Украине польские, французские и грузинские боевики», - сообщил он на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

В последнее время все чаще в так называемый легион вступают наемники из стран Латинской Америки, подчеркнул директор ФСБ. Подготовка боевиков ведется в полевых лагерях НАТО на территории Польши и Прибалтики.

В большинстве случаев вербовка иностранных боевиков ведется с позиции украинских заграничных учреждений, сказал Бортников. С его слов, постоянная переброска иностранных наемников говорит о нацеленности Запада на расширение интенсивности военных действий.

Наемники ВСУ отличаются особой жестокостью по отношению к мирным жителям, рассказали ранее в правоохранительных органах.

#ФСБ #ВСУ #иностранный легион #Бортников #Наемники
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 