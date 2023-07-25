Путин: нужно продолжать расследовать преступления неонацистов против жителей новых регионов РФ
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что нужно продолжать расследовать преступления и террористические акты, которые совершают иностранные наемники и неонацисты в отношении мирных жителей в новых регионах России.
«Необходимо продолжать системную работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наемников и неонацистов, террористических актов против гражданского населения», - сказал он в обращении по случаю Дня сотрудника органов следствия.
Глава государства также обратил внимание, что преступления также совершаются против представителей органов власти, общественных деятелей и журналистов.
Ранее российский лидер, отвечая на вопросы в ходе пленарной сессии ПМЭФ, заявил, что украинский президент Владимир Зеленский, несмотря на свои еврейские корни, прикрывает неонацистов в своей стране. Путин сказал, что никто не хочет слышать беспокойства России по поводу распространения нацистских идей на Украине.