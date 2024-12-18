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Против бразильского наемника завели дело за преступления в Курской области

Он обвиняется в убийстве двух российских военных.
Никита Матосов 2024-12-18 14:21:28
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

В Курской области заочно возбуждено уголовное дело против бразильского наемника Лукаша Рибейру ди Жезуса, который подозревается в убийстве и пытках двух российских военных. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По информации следствия, Рибейру ди Жезус принимал участие в вооруженном конфликте в качестве наемника в России. В сентябре 2024 года он и его сообщники, действуя в сговоре с представителями украинских вооруженных формирований, незаконно пересекли границу России и вторглись в Курскую область. После этого он применил пытки к двум российским военнослужащим, что привело к их гибели.

Следственные органы проводят мероприятия по установлению местонахождения обвиняемого и его сообщников. В ходе расследования будут выяснены все детали совершенных преступлений и дана юридическая оценка действиям.

Ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ президент России Владимир Путин подчеркнул важность документирования преступлений, совершаемых иностранными наемниками и военнослужащими Украины, и необходимость привлечения их к ответственности.

#в стране и мире #Курская область #Бразилия #Иностранные наемники #СВО
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