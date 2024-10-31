SVT: шведский наемник погиб на Украине

Шведский наемник погиб на Украине, передает SVT Nyheter. Телеканал сообщает, что мужчина находился на Украине с 2022 года и участвовал в боевых действиях под Киевом и Артемовском.

В МИД Швеции пока не предоставляют информацию о причине смерти гражданина и иную информацию. Дополнительно ведомство сообщает, что с февраля 2022 года на Украине погибли восемь граждан Швеции.

Наемники из разных стран мира, участвующие в украинском конфликте на стороне ВСУ являются законной целью военнослужащих ВС РФ.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал о зверствах наемников в рядах ВСУ под Курском. По его словам, в рекрутинге наемников для ВСУ участвуют Великобритания и Польша. Российские специалисты составляют поименные списки иностранных наемников, причастных к преступлениям на территории Курской области.

С начала проведения спецоперации к уголовной ответственности удалось привлечь уже по меньшей мере 785 иностранных наемников.