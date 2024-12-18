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Задержан подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова

Сергей Лебедев 2024-12-18 09:31:26
© Фото: ТРК «Звезда»

Задержан подозреваемый в совершении теракта, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Им оказался 29-летний гражданин Узбекистана. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

На допросе задержанный признался, что его завербовали украинские спецслужбы. За убийство ему пообещали заплатить 100 тысяч долларов и организовать выезд в Европу.

Злоумышленник по заданию украинских спецслужб приехал в Москву, получил бомбу и разместил ее на электросамокате, который припарковал у подъезда дома.

#игорь кириллов #ФСБ
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