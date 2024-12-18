Задержан подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова

Задержан подозреваемый в совершении теракта, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Им оказался 29-летний гражданин Узбекистана. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

На допросе задержанный признался, что его завербовали украинские спецслужбы. За убийство ему пообещали заплатить 100 тысяч долларов и организовать выезд в Европу.

Злоумышленник по заданию украинских спецслужб приехал в Москву, получил бомбу и разместил ее на электросамокате, который припарковал у подъезда дома.