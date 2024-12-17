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Россия поднимет на СБ ООН вопрос об убийстве Кириллова

Следующее заседание Совбеза ООН по Украине пройдет 20 декабря.
Глеб Владовский 2024-12-17 19:31:06
© Фото: ТРК Звезда

Россия поднимет вопрос о теракте против начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова на предстоящем заседании Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил первый зампостпреда миссии РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы обязательно поднимем вопрос о теракте... на запрошенном нами на 20 декабря заседании СБ ООН по поставкам западного оружия на Украину», - написал дипломат в своем телеграм-канале.

Полянский также подчеркнул, что виновники должны понести наказание и столкнуться с недвусмысленным осуждением всего международного сообщества.

Напомним, что утром, 17 декабря на Рязанском проспекте произошел теракт, в результате которого погиб Кириллов и его помощник. По версии следствия, взорвалась бомба, заложенная в самокат, который стоял у подъездом дома.

#в стране и мире #ООН #Теракт #игорь кириллов #совет безопасности оон #Дмитрий Полянский #Постпредство РФ при ООН
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