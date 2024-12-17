Захарова ответила на заявление США о непричастности к убийству Кириллова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление о том, что США не причастны к убийству начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова. Об этом сообщают РИА Новости.

Она отметила, что заявление американского правительства смехотворно, поскольку США создали киевский режим и продолжают его материально спонсировать.

«Доказательство налицо - Вашингтон ни разу не осудил ни одного совершенного киевским режимом теракта или спланированного убийства», - добавила Захарова.

Ранее официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Штаты не причастны к теракту на Рязанском проспекте, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ вооруженных сил РФ Игорь Кириллов и его помощник.