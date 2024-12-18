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NYT: спецслужбы Украины взяли ответственность за убийство Кириллова

Украинский чиновник заявил газете, что СБУ рассматривало Кириллова как законную цель.
Анастасия Бобылева 2024-12-18 00:13:55
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

На Украине подтвердили причастность к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Как сообщил газете New York Times источник, теракт организовали украинские спецслужбы.

Чиновник, пожелавший остаться анонимным, заявил, что СБУ рассматривала Кириллова как законную цель. Он также подтвердил детали происшествия, которые сообщила российская сторона.

Начальник войск РХБЗ погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. По данным СК РФ, в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома, заложили взрывное устройство. Очевидцы услышали громкий взрыв, а затем заметили тела двух мужчин, поврежденную машину и выбитые ударной волной стекла и кирпичи дома.

Дело передали в Главное следственное управление СК в связи со сложностью расследуемого преступления. Следователи квалифицировали произошедшее как теракт. Вопрос об убийстве Кириллова Россия планирует поднять на заседании Совбеза ООН, которое состоится 20 декабря.

#в стране и мире #Теракт #игорь кириллов #убийство #СБУ
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