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В Госдепе США заявили о непричастности к убийству Кириллова

Ранее сообщалось о взрыве на Рязанском проспекте, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ и его помощник.
Глеб Владовский 2024-12-17 22:35:10
© Фото: ТРК Звезда

Соединенные Штаты не причастны к теракту, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

«Могу вам сказать, что Соединенные Штаты не знали об этом заранее и не принимали в этом участия», - заявил спикер на брифинге.

Напомним, что утром, 17 декабря на Рязанском проспекте произошел теракт, в результате которого погиб Кириллов и его помощник. По версии следствия, взорвалась бомба, заложенная в самокат, который стоял у подъездом дома. В настоящее время дело об убийстве передали в главное следственное управление СК РФ.

 

#в стране и мире #Теракт #игорь кириллов #сша #Госдеп США
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