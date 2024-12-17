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На Рязанском проспекте в Москве прогремел сильный взрыв

На месте взрыва у дома на Рязанском проспекте работают специалисты, по предварительной информации, это могло быть покушение на убийство.
Дарина Криц 2024-12-17 06:59:10
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Ранним утром во вторник, 17 декабря, жители одного из домов на Рязанском проспекте услышали громкий взрыв. Инцидент произошел около подъезда из автомобиля.

Очевидцы произошедшего, по информации телеграм-канала «112», сообщили, что сначала был очень громкий взрыв. После чего они заметили тела двух мужчин, машину и выбитые ударной волной стекла и кирпичи, искореженные оконные рамы.

По предварительной версии, произошедшее могло быть покушением на убийство. На месте работают специалисты различных служб - полицейские, сотрудники МЧС, следователи.

#Москва #в стране и мире #взрыв #происшествие #рязанский проспект
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