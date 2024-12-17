На Рязанском проспекте в Москве прогремел сильный взрыв

Ранним утром во вторник, 17 декабря, жители одного из домов на Рязанском проспекте услышали громкий взрыв. Инцидент произошел около подъезда из автомобиля.

Очевидцы произошедшего, по информации телеграм-канала «112», сообщили, что сначала был очень громкий взрыв. После чего они заметили тела двух мужчин, машину и выбитые ударной волной стекла и кирпичи, искореженные оконные рамы.

По предварительной версии, произошедшее могло быть покушением на убийство. На месте работают специалисты различных служб - полицейские, сотрудники МЧС, следователи.