Следствие: причиной гибели Кириллова стал взрыв заложенного в самокат СВУ

По данным следствия, причиной гибели начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова стал взрыв заложенного в самокат СВУ. Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома.

«Главным следственным управлением СК России по г.Москве по факту убийства двух военнослужащих в Москве возбуждено уголовное дело», - заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.