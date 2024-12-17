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Следствие: причиной гибели Кириллова стал взрыв заложенного в самокат СВУ

На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы.
Никита Матосов 2024-12-17 08:40:32
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

По данным следствия, причиной гибели начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова стал взрыв заложенного в самокат СВУ. Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома.

«Главным следственным управлением СК России по г.Москве по факту убийства двух военнослужащих в Москве возбуждено уголовное дело», - заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

#в стране и мире #Минобороны РФ #игорь кириллов #СВУ #СК РФ #рязанский проспект #самокат #самодельное взрывное устройство
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