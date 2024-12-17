СК: начальник войск РХБЗ ВС РФ Кириллов погиб во время взрыва в Москве

Следственный комитет РФ сообщил, что во время взрыва на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«В результате произошедшего погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник», - заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Трагедия произошла ранним утром 17 декабря на Рязанском проспекте. Как отмечает следствие, было приведено в действие взрывное устройство. Его заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома.

Прежде сообщалось, что очевидцы услышали очень громкий взрыв, похожий на детонацию, затем заметили тела двух мужчин, машину и выбитые ударной волной стекла и кирпичи, искореженные оконные рамы.

На месте происшествия начали работать специалисты экстренных служб и следственные органы. СК РФ возбудил уголовное дело. Тогда рассматривалась версия покушения на убийство.