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Дело об убийстве Кириллова передали в Главное следственное управление СК

Данное решение обусловлено сложностью расследуемого преступления.
Сергей Лебедев 2024-12-17 14:10:09
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Уголовное дело о гибели начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника передали в Главное следственное управления СК России. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Отмечается, что данное решение обусловлено сложностью расследуемого преступления. Также требуется проведение специальных исследований в федеральных экспертных учреждениях, отметили в СК.

Напомним, трагедия произошла сегодня утром на Рязанском проспекте в Москве. По данным следствия, взорвалась бомба, заложенная в самокат, который стоял у подъездом дома.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники СК. Они выясняют все обстоятельства случившегося. Изъяты фрагменты взрывного устройства и допрошены свидетели.

Напомним, ранее сообщалось, что следователи квалифицировали гибель Игоря Кириллова и его помощника как теракт. Уголовное дело также возбуждено по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что все виновные в гибели начальника войск РХБЗ должны понести заслуженное наказание. По его словам, преступная сущность киевского режима очевидна - это террористическое государство во главе с нелегитимным президентом-нацистом.

#РХБЗ #игорь кириллов #СК РФ #Уголовное дело #Александр Бастрыкин
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