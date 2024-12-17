СК квалифицировал как теракт гибель начальника войск РХБЗ Кириллова

Следователи квалифицировали гибель начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника как теракт. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. Уголовное дело также возбуждено по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

«Председатель СК России поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела», - заявили в Следственном комитете.

Напомним, взрыв произошел сегодня рано утром на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, злоумышленники привели в действие СВУ, заложенное в самокат, который стоял у подъезда многоквартирного дома.

Мощность взрывного устройства могла составлять около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Разлетевшиеся осколки пробили окна квартир дома в жилом комплексе, откуда вышел Игорь Кириллов.

Обломки также повредили несколько автомобилей. Сейчас саперы осматривают территорию вокруг ЖК. На месте работают следователи, они выясняют обстоятельства случившегося.