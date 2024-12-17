МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

СК квалифицировал как теракт гибель начальника войск РХБЗ Кириллова

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Сергей Лебедев 2024-12-17 10:41:18
© Фото: sledcom_press, Telegram © Видео: sledcom_press, Telegram

Следователи квалифицировали гибель начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника как теракт. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. Уголовное дело также возбуждено по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

«Председатель СК России поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела», - заявили в Следственном комитете.

Напомним, взрыв произошел сегодня рано утром на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, злоумышленники привели в действие СВУ, заложенное в самокат, который стоял у подъезда многоквартирного дома.

Мощность взрывного устройства могла составлять около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Разлетевшиеся осколки пробили окна квартир дома в жилом комплексе, откуда вышел Игорь Кириллов.

Обломки также повредили несколько автомобилей. Сейчас саперы осматривают территорию вокруг ЖК. На месте работают следователи, они выясняют обстоятельства случившегося.

#Москва #РХБЗ #Теракт #игорь кириллов #СК РФ #рязанский проспект
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 