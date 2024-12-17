Сведения, которые удалось раскрыть погибшему генерал-лейтенанту Игорю Кириллову - начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ о применении химического оружия и биолабораториях, оказались слишком болезненными. Такое мнение высказал Родион Мирошник - посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

«Мы видим прямые истоки того, что делал генерал Кириллов на международных площадках в том числе. Информация о применении химоружия, о биологических опытах и биологических лабораториях на территории Украины оказалась слишком болезненной», - сообщил Мирошник во время конференции в МИА «Россия сегодня».

По его словам, в последнее время на многих международных площадках шли активные дискуссии по теме применения Украиной химического оружия. Эти обсуждения вызывали большой резонанс, отметил российский дипломат.

О гибели высокопоставленного российского генерала Игоря Кириллова стало известно рано утром 17 декабря. В седьмом часу утра появились сообщения о произошедшем взрыве на Рязанском проспекте в Москве. Очевидцы сообщили, что услышали громкий взрыв, похожий на детонацию.

Позже выяснилось, что сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), его заложили в припаркованный рядом с домом самокат. Специалисты оценили, что мощность СВУ составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.