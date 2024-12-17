Мощность СВУ, сработавшего в Москве, составила около 200 граммов тротила

Мощность взрывного устройства, которое сегодня сработало на Рязанском проспекте в Москве, составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«По предварительной информации, для взрыва на Рязанском проспекте использовалось около 200 граммов тротила», - пишет агентство.

Напомним, взрыв произошел во вторник утром возле подъезда многоквартирного дома. Погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и помощник генерал-лейтенанта.

Предположительно, бомба была заложена в самокат. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося и ищут причастных к подрыву.

Следователи уже завели уголовное дело по факту убийства. Они изучают видео с камер наблюдения. Подорванный самокат забрали на экспертизу.

Также в данный момент саперы осматривают всю территорию вокруг жилого комплекса.