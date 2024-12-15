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Эвакуации экипажа «Волгонефть 239» приостановлена из-за погодных условий

В МЧС сообщили, что на судне есть все необходимое.
Карина Тазетдинова 2024-12-15 20:32:59
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Эвакуация танкера с нефтепродукцией «Волгонефть 239», который получил повреждение в Керченском проливе, временно остановлена. Причиной стали плохие погодные условия, сообщили в МЧС.

Отмечается, что на судне есть все необходимое. Кроме того, силы и средства для оказания помощи находятся в полной готовности.

Ранее на судне «Волгонефть 212» погиб человек, еще 12 эвакуировали. Предварительно, причиной крушения мог стать шторм, из-за которого они получили повреждения и сели на мель.

Ранее сообщалось, что 11 человек эвакуировали в больницу Анапы с обморожением. СК возбудил два уголовных дела по факту крушения танкеров с топливом. После информации о погибшем, дело о судне «Волгонефть-212» переквалифицировали в более тяжкий состав.

#нефть #Черное море #МЧС #танкер #Керченский пролив #эвакуация #судно #«Волгонефть 239» #«Волгонефть 212»
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