После гибели человека дело о танкерах переквалифицировали в более тяжкое

Одно из уголовных дел после крушения танкеров переквалифицировано на более тяжкий состав. В частности, речь идет о судне «Волгонефть-212», на котором погиб человек.

«В связи с подтвердившейся гибелью члена экипажа "Волгонефть 212" одно из уголовных дел ... было переквалифицировано на более тяжкий состав», — следует из заявления СК.

Ранее Владимир Путин дал поручение по спасению людей и ликвидации последствий аварии в Керченском проливе. Будет создана рабочая группа во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, которая займется ликвидацией последствий.

Напомним, что в акватории Черного моря во время шторма потонули два судна. В итоге с танкера «Волгонефть 212» в Керченском проливе эвакуировали 13 моряков. Один из них погиб. На втором — «Волгонефть 239», тоже есть повреждения. Сообщалось, что на его борту находятся 14 человек.