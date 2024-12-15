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После гибели человека дело о танкерах переквалифицировали в более тяжкое

С судна «Волгонефть-212» всего эвакуировали 13 человек, один из них погиб.
Карина Тазетдинова 2024-12-15 16:42:11
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Одно из уголовных дел после крушения танкеров переквалифицировано на более тяжкий состав. В частности, речь идет о судне «Волгонефть-212», на котором погиб человек.

«В связи с подтвердившейся гибелью члена экипажа "Волгонефть 212" одно из уголовных дел ... было переквалифицировано на более тяжкий состав», — следует из заявления СК.

Ранее Владимир Путин дал поручение по спасению людей и ликвидации последствий аварии в Керченском проливе. Будет создана рабочая группа во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, которая займется ликвидацией последствий.

Напомним, что в акватории Черного моря во время шторма потонули два судна. В итоге с танкера «Волгонефть 212» в Керченском проливе эвакуировали 13 моряков. Один из них погиб. На втором — «Волгонефть 239», тоже есть повреждения. Сообщалось, что на его борту находятся 14 человек.

#в стране и мире #Уголовное дело #судно #СК #«Волгонефть 239» #тенкер #«Волгонефть-212»
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