СК возбудил два уголовных дела после крушения танкеров в Черном море

Главное следственное управление СК возбудило два уголовных дела после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в акватории Черного моря. Предварительно, на суднах от сильных волн появились пробоины.

«Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта», — следует из заявления.

Кроме того, моряки в местных чатах писали, что в Керченском проливе один из них разломило пополам, и мазут начал течь в воду. В МЧС сообщали, что на помощь экипажу вылетел вертолет Ми-8. С танкера «Волгонефть 212» эвакуированы 13 моряков, один из них погиб.

Для расследования будут подключены наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты. Ход уголовных дел поставлен на личный контроль руководителя Главного следственного управления Владимира Терентьева.