МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

СК возбудил два уголовных дела после крушения танкеров в Черном море

Для расследования этого дела будут подключены наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты.
Карина Тазетдинова 2024-12-15 14:38:22
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Главное следственное управление СК возбудило два уголовных дела после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в акватории Черного моря. Предварительно, на суднах от сильных волн появились пробоины.

«Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта», — следует из заявления.

Кроме того, моряки в местных чатах писали, что в Керченском проливе один из них разломило пополам, и мазут начал течь в воду. В МЧС сообщали, что на помощь экипажу вылетел вертолет Ми-8. С танкера «Волгонефть 212» эвакуированы 13 моряков, один из них погиб.

Для расследования будут подключены наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты. Ход уголовных дел поставлен на личный контроль руководителя Главного следственного управления Владимира Терентьева.

#в стране и мире #Крым #нефть #Севастополь #топливо #Черное море #МЧС #танкер #экипаж #СК РФ #Уголовное дело #судно #Нефтепродукты #«Волгонефть 239» #владимир тереньтев #«Волгонефть 212»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 