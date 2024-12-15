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Одиннадцать человек эвакуировали с танкера в больницу Анапы

При необходимости пострадавших направят в краевую больницу города Краснодар.
Карина Тазетдинова 2024-12-15 18:12:36
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пострадавших при крушении танкера в Керченском проливе доставили в больницу города Анапа, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. У всех 11 человек зафиксировано переохлаждение.

«11 членов экипажа, пострадавших при крушении танкера в Керченском проливе, доставлены в городскую больницу Анапы», — написал он в своем Telegram-канале.

Им оказывают всю необходимую помощь, отметил глава региона. При необходимости пострадавших направят в краевую больницу города Краснодар.

Ранее сообщалось, что один из моряков танкера «Волгонефть 212» погиб после крушения в акватории Черного моря.

#Черное море #Краснодар #танкер #анапа #пострадавшие #судно #переохлаждение #вениамин кондратьев
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