Одиннадцать человек эвакуировали с танкера в больницу Анапы

Пострадавших при крушении танкера в Керченском проливе доставили в больницу города Анапа, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. У всех 11 человек зафиксировано переохлаждение.

«11 членов экипажа, пострадавших при крушении танкера в Керченском проливе, доставлены в городскую больницу Анапы», — написал он в своем Telegram-канале.

Им оказывают всю необходимую помощь, отметил глава региона. При необходимости пострадавших направят в краевую больницу города Краснодар.

Ранее сообщалось, что один из моряков танкера «Волгонефть 212» погиб после крушения в акватории Черного моря.