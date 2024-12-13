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Парламент Грузии запретил маски, пиротехнику и лазеры на митингах

Причиной стали нападения на граждан неизвестных в масках 7 декабря.
Владимир Рубанов 2024-12-13 15:45:06
© Фото: Jay Kogler Keystone Press Agency, Global Look Press

Парламент Грузии принял в окончательном третьем чтении закон, который запрещает закрывать лицо на митингах. Поправки поддержали 82 депутата. Проголосовавших против не было.

Закон запрещает закрывать лицо маской или другими средствами. Кроме того, в перечень запрещенных предметов вошли пиротехника, лазеры и камеры наблюдения. Закон вступит в силу до конца года.

Инициатива запретить закрывать лица на митингах исходила от правящей партии «Грузинская мечта». Причиной стали нападения на граждан неизвестных в масках 7 декабря. Они произошли во время очередной акции протеста у парламента, на прилегающих к проспекту Руставели улицах.

Новая волна протестов началась в Грузии 28 ноября. Акции проходят у здания парламента. Часть протестующих использовала пиротехнику против силовиков, которые отвечали водометами и слезоточивым газом.

Митингующие прятали лица балаклавами, масками или элементами одежды. Многие также использовали респираторные средства. В МВД Грузи сообщали о более чем 150 пострадавших сотрудниках полиции.

Поводом для протестов стало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении правящей партии не включать в повестку переговоры о вступлении в ЕС и отказаться от бюджетных грантов до конца 2028 года.

Глава правительства объяснил это шантажом со стороны ЕС по поводу начала диалога о вступлении, требованиями отменить ряд законов и призывами ввести санкции.

Западные страны поддерживают протестующих и оказывают давление на власти страны. В частности, Госдеп США ввел санкции против 20 граждан Грузии. Группа европейских депутатов посетила протесты у здания парламента.

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