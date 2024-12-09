МВД Грузии: более 150 полицейских пострадали при протестах в Тбилиси

Более 150 сотрудников полиции пострадали при столкновениях с демонстрантами в ходе акций протеста в Тбилиси с 28 ноября, заявил замглавы грузинского МВД Александр Дарахвелидзе.

«Почти всем пострадавшим правоохранителям потребовалась неотложная медицинская помощь, а многим из них потребовалось хирургическое вмешательство. Большинство сотрудников МВД имеют различные виды ожогов, переломов, травм головы», - сообщил он в ходе брифинга.

Протестующие были вооружены и среди прочего использовали пиротехнику и бутылки с зажигательной смесью, добавил Дарахвелидзе.

Ранее сообщалось, что всего с момента начала протестов полицейские задержали почти 300 человек, для разгона толпы правоохранители применяли водометы и перцовый газ.

Напомним, оппозиция вышла на улицы Тбилиси в качестве реакции на решение властей Грузии отложить переговоры с Евросоюзом о вступлении в объединение до 2028 года. Несогласные приносят с собой флаги ЕС и Украины, привлекают студентов, школьников и детей. Среди задержанных также есть иностранцы.