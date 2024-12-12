МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Группа евродепутатов посетила протесты в Грузии

У здания парламента их встретили свистом и скандированием лозунгов.
Карина Тазетдинова 2024-12-12 22:46:50
© Фото: Jay Kogler, Keystone Press Agency, Global Look Press

Группа европейских депутатов приехала в Тбилиси, передает РИА Новости. Они посетили протесты возле здания парламента Грузии.

В частности, они находились на проспекте Руставели, где уже пятнадцатый день проходят акции. Митингующие встретили их свистом и скандированием лозунгов.

Ранее сообщалось, что около 300 человек задержаны с момента начала протестов. Кроме того, не менее 143 сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

Оппозиция выходит на улицы из-за того, что правящая партия «Грузинская мечта» приостановила обсуждение о вступлении страны в ЕС. Этот вопрос решили не поднимать до 2028 года.

За это сторонники евроинтеграции буквально расстреливали из фейерверков силовиков, которые удерживали оборону парламента.

#Грузия #протесты #митинги #Евроинтеграция #акции #евродепутаты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 