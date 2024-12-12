Группа евродепутатов посетила протесты в Грузии

Группа европейских депутатов приехала в Тбилиси, передает РИА Новости. Они посетили протесты возле здания парламента Грузии.

В частности, они находились на проспекте Руставели, где уже пятнадцатый день проходят акции. Митингующие встретили их свистом и скандированием лозунгов.

Ранее сообщалось, что около 300 человек задержаны с момента начала протестов. Кроме того, не менее 143 сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

Оппозиция выходит на улицы из-за того, что правящая партия «Грузинская мечта» приостановила обсуждение о вступлении страны в ЕС. Этот вопрос решили не поднимать до 2028 года.

За это сторонники евроинтеграции буквально расстреливали из фейерверков силовиков, которые удерживали оборону парламента.