Госдеп США ввел санкции против 20 граждан Грузии

Власти США ввели визовые ограничения против 20 граждан Грузии. В стоп-лист попали члены правительства, законодатели и сотрудники правоохранительных органов, сообщил госдеп.

«Госдепартамент в рамках политики визовых ограничений запретил выдавать визы тем, кто ответственен и причастен к подрыву демократии в Грузии. Нынешние действия распространяются примерно на 20 человек», - сообщили в госдепе.

В сообщении также указано, что США осуждают акты насилия в отношении протестующих, оппозиционеров и журналистов, которые якобы имели место на протестах в Тбилиси. Кроме того, Вашингтон готовит дополнительные санкции, пригрозил госдеп.

Давление на грузинские власти оказывает и Евросоюз. Накануне в Тбилиси прибыла группа евродепутатов, которые посетили акцию протеста возле здания парламента, у которого уже две недели не утихают беспорядки. На проспекте Руставели парламентариев встретили свистом и скандированием лозунгов.

Напомним, грузинская оппозиция отказывается признавать итоги прошедших в стране парламентских выборов, на которых победила партия «Грузинская мечта».

Кроме того, демонстранты выступают против того, что главная политическая сила страны до 2028 года приостановила обсуждение о вступлении Грузии в ЕС.