Президент Южной Кореи заявил о готовности к процедуре импичмента

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель, который проходит подозреваемым по делу о мятеже против государственного строя, заявил, что готов к процедуре импичмента и пройдет через нее с гордостью. Слова политика приводит южнокорейское агентство Yonhap.

«Будь то импичмент или расследование, мы встретим это с высоко поднятой головой», - сказал Юн Сок Ель в обращении к нации.

По данным агентства, в поддержку необходимости проведения процедуры импичмента вновь высказался глава правящей в стране партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун. По его словам, другого пути нет, и импичмент является единственным эффективным методом.

Ранее предложение об импичменте было отклонено из-за отсутствия кворума на пленарном заседании - правящая партия бойкотировала голосование, и из 300 депутатов присутствовали только 195. Для принятия решения необходимо, чтобы явились 200 человек.

Напомним, в Южной Корее проходит расследование в связи с решением президента страны ввести военное положение. Прокуратура расследует обвинения в государственной измене и злоупотреблении властью, выдвинутые против Юна. Накануне, 11 декабря, полиция провела обыск в офисе президента.