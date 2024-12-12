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Президент Южной Кореи заявил о готовности к процедуре импичмента

Юн Сок Ель выступил с обращением к нации на фоне расследования по подозрению в мятеже против государственного строя.
Елизавета Кондрикова 2024-12-12 04:42:58
© Фото: Kim Jae-Hwan, Keystone Press Agency Globallookpress

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель, который проходит подозреваемым по делу о мятеже против государственного строя, заявил, что готов к процедуре импичмента и пройдет через нее с гордостью. Слова политика приводит южнокорейское агентство Yonhap.

 «Будь то импичмент или расследование, мы встретим это с высоко поднятой головой», - сказал Юн Сок Ель в обращении к нации.

По данным агентства, в поддержку необходимости проведения процедуры импичмента вновь высказался глава правящей в стране партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун. По его словам, другого пути нет, и импичмент является единственным эффективным методом.

Ранее предложение об импичменте было отклонено из-за отсутствия кворума на пленарном заседании - правящая партия бойкотировала голосование, и из 300 депутатов присутствовали только 195. Для принятия решения необходимо, чтобы явились 200 человек.

Напомним, в Южной Корее проходит расследование в связи с решением президента страны ввести военное положение. Прокуратура расследует обвинения в государственной измене и злоупотреблении властью, выдвинутые против Юна. Накануне, 11 декабря, полиция провела обыск в офисе президента.

#расследование #Южная Корея #Сеул #импичмент #Президент #военное положение #Юн Сок Ёль
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