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Полицейские обыскали офис президента Южной Кореи

Следственные мероприятия также прошли в Национальном полицейском агентстве, полицейском управлении Сеула и подразделении охраны Национальной ассамблеи.
Сергей Лебедев 2024-12-11 08:08:19
© Фото: Yao Dawei, XinHua, Global Look Press

Южнокорейская полиция в рамках расследования введения военного положения провела обыск в офисе президента страны. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на агентство Yonhap. Отмечается, что главы государства Юн Сок Еля не было в здании во время следственных мероприятий.

Также обыски прошли в Национальном полицейском агентстве, полицейском управлении Сеула и подразделении охраны Национальной ассамблеи.

На прошлой неделе прокуратура Южной Кореи объявила президента Юн Сок Еля подозреваемым по делу о мятеже против государственного строя. Расследуются обвинения в злоупотреблении властью и госизмене.

Также был арестован экс-министр обороны Ким Ен Хен. Кроме того, обвинения выдвинуты против командовавшего военным положением начальника штаба сухопутных войск Пака Ан Су и главы МВД Ли Сан Мина.

Напомним, 3 декабря Юн Сок Ель ввел в республике военное положение. Но спустя несколько часов оно было отменено.

#Южная Корея #полиция #Прокуратура #Обыск #Юн Сок Ёль
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