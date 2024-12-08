Президента Южной Кореи Юна назвали подозреваемым по делу о мятеже

Прокуратура Республики Корея объявила президента Юн Сок Елю подозреваемым по делу о мятеже против государственного строя. Об этом сообщило Yonhap.

«Было подано множество жалоб, и сейчас ведется расследование в соответствии с процедурой», - цитирует заявление ведомства агентство.

Отмечается, что прокуратура расследует обвинения в государственной измене и злоупотреблении властью, выдвинутые против Юна.

Ранее сообщалось, что южнокорейский лидер извинился за введение военного положения в государстве и пообещал, что больше такого не повторится в преддверии голосования по его импичменту.

Напомним, что 3 декабря в Южной Корее ввели военное положение. Но спустя несколько часов, после голосования парламента об его отмене, Юн заявил, что отозвал армию и отменит военное положение, для чего было созвано заседание кабинета министров.