Голосование по импичменту президента Южной Кореи провалилось

Сегодня в южнокорейском парламенте было отклонено предложение об импичменте президента республики Юн Сок Еля. Это произошло из-за отсутствия кворума на пленарном заседании, сообщает в субботу агентство Yonhap.

Для принятия решения необходимо присутствие 200 народных избранников из 300. До кворума не хватило пяти голосов, так как на заседание явились лишь 195 депутатов.

Отмечается, что пришли все 192 представителя оппозиции и три правящей партии. Остальные бойкотировали голосование.

Напомним, во вторник президент Юн Сок Ель ввел военное положение в стране. Через шесть часов оно было отменено.

Позже парламент Южной Кореи вынес на рассмотрение вопрос об импичменте президента.