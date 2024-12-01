В Тбилиси протестующие после разгона начали возводить баррикады

Грузинская оппозиция начала возводить баррикады на центральной улице Тбилиси. Прежде бойцам спецназа удалось отогнать их от здания парламента. Под действием слезоточивого газа их оттеснили от государственного учреждения с проспекта Руставели - здания парламента Грузии.

Для строительства баррикад в ход идут всевозможные предметы: мусорные баки, скамьи и другие вещи. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Прежде протестующим удалось устроить пожар в парламенте, они забрасывали здание петардами, а после развели костер перед госучреждением.

Негативную реакцию оппозиции вызвало решение премьер-министра Ираклия Кобахидзе отложить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года.

На этом фоне грузинский президент Саломе Зурабишвили назвала парламент «нелегитимным» после выборов 26 октября, она заявила, что не намерена слагать полномочия по завершении ее президентского срока в декабре.