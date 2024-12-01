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В Тбилиси протестующие после разгона начали возводить баррикады

Для строительства баррикад оппозиционеры применяют мусорные баки и скамейки, а также другие подручные средства.
Марина Крижановская 2024-12-01 02:37:12
© Фото: ТРК «Звезда»

Грузинская оппозиция начала возводить баррикады на центральной улице Тбилиси. Прежде бойцам спецназа удалось отогнать их от здания парламента. Под действием слезоточивого газа их оттеснили от государственного учреждения с проспекта Руставели - здания парламента Грузии.

Для строительства баррикад в ход идут всевозможные предметы: мусорные баки, скамьи и другие вещи. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Прежде протестующим удалось устроить пожар в парламенте, они забрасывали здание петардами, а после развели костер перед госучреждением.

Негативную реакцию оппозиции вызвало решение премьер-министра Ираклия Кобахидзе отложить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года.

На этом фоне грузинский президент Саломе Зурабишвили назвала парламент «нелегитимным» после выборов 26 октября, она заявила, что не намерена слагать полномочия по завершении ее президентского срока в декабре.

#в стране и мире #Грузия #протесты #оппозиция #баррикады #Тбилиси
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