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Зурабишвили отказалась слагать полномочия президента Грузии

Политик назвала парламент нелегетимным, поэтому он якобы не может выбрать нового президента.
Сергей Лебедев 2024-11-30 20:59:58
© Фото: Tobias Hase, dpa, Globa Look Press

Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается слагать полномочия, так как парламент якобы нелегетимный. Из-за этого, по ее словам, не может быть законных выборов ее преемника.

«Не существует легитимного парламента. Соответственно, нелегитимный парламент не сможет выбрать нового президента. Таким образом, инаугурация не состоится», - сказала она в видеобращении.

Политик добавила, что ее мандат продолжится до тех пор, пока не будет легитимно избран парламент. Также она выразила солидарность с оппозицией.

Напомним, в Грузии проходят акции протеста, сопровождающиеся массовыми беспорядками. Последняя волна недовольства началась после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить обсуждение с Европейским союзом вопроса об открытии переговоров о вступлении страны в объединение.

Ранее сообщалось, что на акции протеста у грузинского парламента в Тбилиси задержали 107 человек. Для восстановления правопорядка полицейские вынуждены были применить специальные средства.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что в ходе беспорядков пострадали более 50 сотрудников правоохранительных органов. Около 30 из них потребовалось хирургическое вмешательство.

#ЕС #Грузия #евросоюз #Тбилиси #Президент #Парламент #акции протеста #Саломе Зурабишвили
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