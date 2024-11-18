МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Зурабишвили отказалась признавать итоги парламентских выборов в Грузии

Также президент Грузии призвала к проведению повторного голосования в парламент.
Таисия Кваша 2024-11-18 20:36:25
© Фото: Стрингер, РИА Новости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признавать действующие итоги выборов в парламент и призвала к повторному проведению голосования. Она посчитала, что выборы, которые состоялись 26 октября, нельзя называть состоявшимися.

«Когда выборы в стране не состоялись, обязательным является, чтобы они прошли повторно в кратчайшие сроки», - заявила Зурабишвили.

Президент подчеркнула, что из-за выборов страна находится на пути «дестабилизации и двоевластия».

Зурабишвили также объявила подаче иска в Конституционный суд по делу о фальсификации выборов.

Ранее ЦИК Грузии подписала итоговый протокол парламентских выборов. Правящая партия «Грузинская мечта» выиграла с 53,93% голосов и получила большинство в парламенте Грузии. Во время заседания главу ЦИК облили черной краской в знак фальсификации выборов.

#Выборы #Грузия #Парламент #грузинская мечта #Саломе Зурабишвили #ЦИК Грузии
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 