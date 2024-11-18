Зурабишвили отказалась признавать итоги парламентских выборов в Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признавать действующие итоги выборов в парламент и призвала к повторному проведению голосования. Она посчитала, что выборы, которые состоялись 26 октября, нельзя называть состоявшимися.

«Когда выборы в стране не состоялись, обязательным является, чтобы они прошли повторно в кратчайшие сроки», - заявила Зурабишвили.

Президент подчеркнула, что из-за выборов страна находится на пути «дестабилизации и двоевластия».

Зурабишвили также объявила подаче иска в Конституционный суд по делу о фальсификации выборов.

Ранее ЦИК Грузии подписала итоговый протокол парламентских выборов. Правящая партия «Грузинская мечта» выиграла с 53,93% голосов и получила большинство в парламенте Грузии. Во время заседания главу ЦИК облили черной краской в знак фальсификации выборов.