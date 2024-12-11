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В КНДР обвинили Южную Корею в использовании мер фашистской диктатуры

В начале декабря южнокорейский президент объявил о введении в стране чрезвычайного военного положения, после чего его обвинили в попытке насильственного захвата власти.
Елизавета Кондрикова 2024-12-11 05:57:47
© Фото: Lee Jae-Won, AFLO Goballookpress

Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) назвало шокирующим событием введение военного положения в Южной Корее на фоне кризиса с оппозицией и последовавшие за ним протесты и обвинило Сеул в использовании диктаторских мер.

«Шокирующее событие произошло в марионеточной Южной Корее: (президент Республики Корея - прим.ред.) Юн Сок Ель... без колебаний объявил чрезвычайное положение, используя инструменты фашистской диктатуры против собственного народа, что привело страну в состояние хаоса», - говорится в сообщении ЦТАК.

Агентство сравнило действия президента с переворотом эпохи военной диктатуры и отметило как результат усиление требований объявить импичмент Юн Сок Еля. Отдельно в ЦТАК обратили внимание на то, что мировое сообщество пристально следит за шагами южнокорейского правительства и видит политическую нестабильность в Сеуле.

Напомним, 3 декабря президент Южной Кореи объявил о введении в стране чрезвычайного военного положения. Свое решение он объяснил стремлением «искоренить просеверокорейские силы» и защитой конституционного порядка.

В обществе восприняли подобный шаг как попытку насильственного захвата власти и превышение должностных полномочий, полиция и прокуратура страны проведут расследование случившегося. Сам Юн Сок Ель проходит подозреваемым по делу о мятеже против государственного строя.

#КНДР #Южная Корея #военное положение #диктатура #цтак #Юн Сок Ёль
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