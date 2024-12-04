Парламент Южной Кореи рассмотрит предложение об импичменте президенту

Сегодня в парламент Южной Кореи официально внесли предложение об импичменте президента страны. Об этом сообщает агентство Reuters. Голосование по вопросу отстранения от должности Юн Сок Еля должно пройти в течение 24-72 часов.

«Парламент Южной Кореи в четверг формально внес предложение об импичменте Юн Сок Елю», - передает агентство.

Напомним, накануне президент республики объявил чрезвычайное военное положение. Спустя шесть часов его отменили. Уже сегодня стало известно, что руководство администрации Юн Сок Еля подало в отставку. Со своих постов решили уйти главы управлений и старшие секретари.

В разговоре со «Звездой» чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в РК Георгий Зиновьев отметил, что обстановка в стране сейчас в целом спокойная. По словам дипломата, с нашими соотечественниками все в порядке.

Он отметил, что с того момента, как в посольстве открыли горячую линию для обращений, звонков с просьбами о помощи не было.