МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Парламент Южной Кореи рассмотрит предложение об импичменте президенту

Голосование должно пройти в течение 24-72 часов.
Сергей Лебедев 2024-12-04 20:34:44
© Фото: Lee Sang-Ho Xinhua Globallookpress

Сегодня в парламент Южной Кореи официально внесли предложение об импичменте президента страны. Об этом сообщает агентство Reuters. Голосование по вопросу отстранения от должности Юн Сок Еля должно пройти в течение 24-72 часов.

«Парламент Южной Кореи в четверг формально внес предложение об импичменте Юн Сок Елю», - передает агентство.

Напомним, накануне президент республики объявил чрезвычайное военное положение. Спустя шесть часов его отменили. Уже сегодня стало известно, что руководство администрации Юн Сок Еля подало в отставку. Со своих постов решили уйти главы управлений и старшие секретари.

В разговоре со «Звездой» чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в РК Георгий Зиновьев отметил, что обстановка в стране сейчас в целом спокойная. По словам дипломата, с нашими соотечественниками все в порядке.

Он отметил, что с того момента, как в посольстве открыли горячую линию для обращений, звонков с просьбами о помощи не было.

#в стране и мире #Южная Корея #импичмент #Парламент #Юн Сок Ёль
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 