Сирийская оппозиция заявила о взятии Дейр-эз-Зора

Сирийская вооруженная оппозиция взяла под контроль город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, пишет издание Al Watan. Ранее представители города заявляли об отказе подчиниться оппозиции.

«Главное командование: наши силы взяли полный контроль над городом Дейр эз-Зор», - говорится в сообщении газеты.

Изначально в городе действовал так называемый Военный совет, который выступал против присоединения к отрядам вооруженной оппозиции.

Напомним, в конце ноября сирийские вооруженные группировки начали наносить удары по позициям правительственных войск в Сирии, что привело к смене власти в стране.

Бывший президент Башар Асад покинул Дамаск и прибыл в Россию, которая предоставила политику убежище. В результате оппозиция сформировала временное правительство, оно будет действовать до марта 2025 года.