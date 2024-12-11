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Сирийская оппозиция заявила о взятии Дейр-эз-Зора

Ранее Военный совет города отказался присоединиться к отрядам сирийской вооруженной оппозиции.
Елизавета Кондрикова 2024-12-11 01:48:23
© Фото: Juma MohammadKeystone Press Agency Globallookpress

Сирийская вооруженная оппозиция взяла под контроль город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, пишет издание Al Watan. Ранее представители города заявляли об отказе подчиниться оппозиции.

«Главное командование: наши силы взяли полный контроль над городом Дейр эз-Зор», - говорится в сообщении газеты.

Изначально в городе действовал так называемый Военный совет, который выступал против присоединения к отрядам вооруженной оппозиции.

Напомним, в конце ноября сирийские вооруженные группировки начали наносить удары по позициям правительственных войск в Сирии, что привело к смене власти в стране.

Бывший президент Башар Асад покинул Дамаск и прибыл в Россию, которая предоставила политику убежище. В результате оппозиция сформировала временное правительство, оно будет действовать до марта 2025 года.

#сирия #Башар Асад #Дейр-эз-Зор #сирийская оппозиция
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