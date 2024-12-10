Песков: оставить пост президента было личным решением Асада

Сложить президентские полномочия и оставить пост главы Сирии было личным решением Башара Асада. Об этом сегодня журналистам сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Уход Асада от процесса исполнения обязанностей главы государства - это его личное решение. Остальное - без комментариев», - заявил представитель Кремля.

В воскресенье в Сирии произошла смена власти - Башар Асад в результате усилившихся боевых действий с повстанцами оставил президентский пост и покинул страну. Вместе с семьей он прибыл в Россию, которая предоставила ему убежище. Решение о предоставлении убежища экс-лидеру САР Башару Асаду и его семье принял российский президент Владимир Путин.

Экс-президент Сирии объявил о формировании переходного органа власти и дал указание осуществить передачу власти мирным путем. Правительство страны готово пойти на это с любым руководством, которое выберет народ.