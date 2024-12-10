И.о. премьера Сирии заявил, что временное правительство сформировано

Состав временного правительства Сирии сформирован. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Мухаммед Аль-Башир. Временный кабмин будет действовать до марта 2025 года.

Ранее глава «правительства спасения» в Идлибе Аль-Башир сообщил о своем назначении на пост его главы.

«Сформировано временное правительство, оно состоит из нескольких министров из "правительства спасения". Это временное правительство, которое будет действовать до марта 2025 года, пока не будут решены конституционные вопросы», - цитирует Аль-Башира газета al-Watan.

На временный кабинет министров возложены задачи по обеспечению безопасности и сохранению стабильности государственных институтов, территориальной целостности Сирии.

«Правительство спасения» было создано вооруженной оппозицией. Его власть распространялась на провинцию Идлиб и часть провинции Алеппо. Тогда как официальное правительство возглавлял Мухаммед Гази Аль-Джаляли.

Между тем, президент Сирии Башар Асад после перехода Дамаска под контроль своих политических противников покинул страну и вместе с семьей прилетел в Москву. Российские власти предоставили ему убежище.

Также российская сторона установила связь с сирийскими оппозиционерами, которые гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений.