В Алеппо и Идлибе уничтожены более 400 террористов «Джебхат ан-Нусра»*

В Сирии уничтожили больше 400 боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена в России), сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

Террористы атаковали позиции сирийских правительственных войск в провинциях Алеппо и Идлиб в 07:50 27 ноября. Сирийские военные нанесли ответные удары при поддержке Воздушно-космических сил России.

Боевики понесли существенные потери в технике и личном составе, сообщили в ЦПВС.

За последние 24 часа в районе Идлиба произошло 13 случаев обстрела сирийских вооруженных сил со стороны группировки «Джебхат ан-Нусра»*. Из них 12 случаев зафиксированы в провинции Идлиб и один - в провинции Алеппо.

Игнасюк сообщил, что за сутки границу Сирии с Ливаном пересекли 3 819 человек. Сотрудники Центра по примирению провели две гуманитарные акции в провинции Деръа. Российские военные выдав 900 продуктовых наборов общим весом более 9 тонн.

* «Джебхат ан-Нусра» - террористическая группировка, запрещенная в России.